Einbrecher durchwühlt Wohnung in Stadtbergen

Ein böser Traum wurde für Bewohner in Stadtbergen wahr: Ein Unbekannter drang in ihre Wohnung ein und durchwühlte alles.

In Stadtbergen ist ein bisher unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drang der Einbrecher am Freitag zwischen 19.50 und 22 Uhr mutmaßlich über ein Kellerfenster in ein Anwesen in der Gotenstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) ein. Dort gelangte er dann in eine Erdgeschosswohnung und durchsuchte und durchwühlte mehrere Zimmer. Mit einem kleinen Möbeltresor verließ der Einbrecher das Anwesen wieder. Die Schadenshöhe steht nicht fest, dürfte sich aber im unteren vierstelligen Eurobereich bewegen. (kar)