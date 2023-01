Einbrecher klauen Tresor aus Haus in Stadtbergen

Unbekannte brechen in ein Haus in Stadtbergen ein und stehlen unter anderem einen Tresor. Den finden die Ermittler wenig später in einem Waldstück bei Aichach.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag und Montag in ein Haus in der Straße Am Uneben in Stadtbergen eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Demnach verschafften sie sich Zutritt in das Gebäude und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie offenbar in einem Tresor.

Schaden liegt bei über 10.000 Euro

Diesen fanden die Ermittler kurz nach dem Einbruch in einem Waldstück südlich von Klingen bei Aichach. Der Tresor lag laut Polizei geöffnet auf einem Feldweg. Der entstandene Diebstahlschaden wird mindestens 10.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden liegt bei rund 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, die in der Straße Am Uneben in Stadtbergen im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0821/323-3810 zu melden. Zudem werden auch Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum an der St2047 und dem Waldstück verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Auch diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden. (kinp)