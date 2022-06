Einbrecher schlagen trotz Videoüberwachung in Stadtbergen zu

Zwei Nächte hintereinander versuchen die Täter, in ein Schreibwarengeschäft in der Hagenmähderstraße in Stadtbergen einzudringen. Eine Kamera zeichnet das Geschehen auf.

Zwei Nächte in Folge haben Einbrecher versucht, in ein Schreibwarengeschäft in Stadtbergen einzudringen. Beim ersten Versuch von Mittwoch auf Donnerstag scheiterten die Täter noch, der zweite Anlauf in der Nacht auf Freitag war erfolgreich.

Nach Auskunft der Polizei hat es sich zunächst um zwei Täter gehandelt, die das Schreibwarengeschäft in der Hagenmähderstraße im Bereich der 40er-Hausnummern gegen 2.45 Uhr heimsuchten. Da der erste Versuch, die Glastür des Geschäfts einzuschlagen, misslang, kamen die beiden Männer in der nächsten Nacht mit Verstärkung wieder. Zu dritt gelang es ihnen gegen 3 Uhr, durch die bereits beschädigte Tür in das Geschäft zu gelangen. Dort entwendeten sie diverse Waren im Wert von mehreren Hundert Euro. Zudem entstand ein Sachschaden zwischen 1000 und 2000 Euro.

Diebesgut in einer schwarz-roten Sporttasche transportiert

Da das Schreibwarengeschäft mit einer Kamera überwacht wird, können die vermummten Täter wie folgt beschrieben werden: Jugendliche Erscheinung, dunkel gekleidet und helle Schuhe. Sie führten eine schwarz-rote Sporttasche für den Abtransport des Diebesgutes mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 3810 entgegen. (thia)