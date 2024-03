Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

Unbekannte Täter wollen in ein Haus in Stadtbergen einbrechen. Dieser Einbruch scheitert allerdings.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag bis Donnerstag versucht, in ein Einfamilienhaus in Stadtbergen einzubrechen. Die Polizei teilt mit, dass dieser Versuch in der Gögginger Straße allerdings scheiterte. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3233821 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden. (jlü)

