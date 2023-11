Einbruch in Stadtbergen: Polizei sucht nach Täterin

Eine Frau gibt sich in Stadtbergen als Bettlerin aus. So verschafft sie sich Zutritt in ein Haus, in das sie später einbricht, berichtet die Polizei.

Durch eine fiese Masche soll sich eine Frau Zutritt in ein Haus in Stadtbergen verschafft haben. Wie die Polizei berichtet, gab sich die Unbekannte am Freitag als Bettlerin aus. Sie sprach den Eigentümer einer Wohnung an und fragte nac Geld. Bei einem Treffen in der Wohnung übergab der Wohnungseigentümer zunächst Bargeld an die bislang unbekannte Frau und vereinbarte für den nächsten Tag ein weiteres Treffen. Bei dem Aufenthalt in der Wohnung kundschaftete die bislang unbekannte Frau ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge die Wohnung aus.

Bei dem zweiten Treffen am nächsten Tag verließen die bislang unbekannte Frau und der Wohnungseigentümer gemeinsam gegen 13 Uhr die Wohnung. Als der Wohnungseigentümer anschließend zurück in die Wohnung kam, stellte er einen Einbruch in seine Wohnung fest. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet.

Die bislang unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 35 Jahre alt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (kinp)