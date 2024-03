Einbruch scheitert - die Kripo sucht Zeugen

Ein oder mehrere Täter wollten in ein Einfamilienhaus in Stadtbergen einbrechen.

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus in der Gögginger Straße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei fand der Einbruchsversuch zwischen Montag und Donnerstag statt. Doch der oder die täter scheiterten. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (AZ)