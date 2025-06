Einsatz in Stadtbergen: 77-Jähriger verstorben

In Stadtbergen ist am frühen Montagmorgen eine leblose Person entdeckt worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte rückten gegen 5.30 Uhr in der Schillstraße an. Dort lag ein 77-Jähriger leblos unter einem geparkten Auto berichtet die Polizei. Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache brach der 77-jähriger Mann auf offener Straße zusammen und verstarb, berichtet die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird weder von einem Fremdverschulden noch von einem Verkehrsunfall ausgegangen. (kinp)

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis