Endlich ist Zeit für die Stadtberger Orgelnacht

Sie war schon für vergangenen November geplant. Nun soll es endlich die Orgelnacht in vier katholischen Gotteshäusern von Stadtbergen geben.

Aufgrund der Coronapandemie musste die geplante Orgelnacht im November 2021 abgesagt werden, was viele Angehörige der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen bedauerten. Nun freut sich Stadtpfarrer Konrad Huber mit den Vorsitzenden des Pastoralrats Petra Börner und Sibylle Geßler, dass die Orgelnacht am Samstag, 15. Oktober, stattfinden kann.

Die Orgel wurde für das Jahr 2021 zum Instrument des Jahres gekürt. Sie gilt als die „Königin“ aller Instrumente und als das größte Instrument überhaupt. Seit dem Jahr 2017 sind Orgelbau und Orgelmusik durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt, weil jede Orgel doch ein Unikat darstellt und für den jeweiligen Klangraum extra gebaut wurde. Das gilt auch für die Orgeln der katholischen Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen. In den zurückliegenden Jahren ist es den Kirchenstiftungen geglückt, für St. Nikolaus (Stadtbergen) und St. Gabriel (Deuringen) neue Orgeln bauen zu lassen und für Maria Hilf (Stadtbergen) und Zum auferstandenen Herrn (Leitershofen) die Orgeln zu sanieren und klanglich zu optimieren.

Vier Instrumente sind an einem Abend erlebbar

Was die vier unterschiedlichen Instrumente bieten, soll nun an einem einzigen Abend erlebbar werden. „Es ist für mich schön, erleben zu dürfen, dass die Kirchenmusik in unserer Pfarreiengemeinschaft sehr vielfältig aufgestellt ist. Hauptinstrument ist und bleibt aber die Orgel. Ihr vielfältiger, einfühlsamer und erhebender Klang berührt. Deshalb ist die Orgelnacht ein schöner Anlass, hintereinander alle Orgeln hören zu können“, sagt Stadtpfarrer Konrad Huber in Vorfreude auf dieses Event in den Stadtberger Kirchen.

Die Stadtberger Orgelnacht findet am Samstag, 15. Oktober, statt. In jeder Kirche wird ein kurzer Impuls zur Orgel und 30 Minuten Orgelmusik von namhaften Organisten gespielt. Beginn ist um 18.30 Uhr in St. Nikolaus, Stadtbergen. Hier spielt Pater Stefan U. Kling, Leiter des Amtes für Kirchenmusik der Diözese Augsburg. Um 19.30 Uhr geht es weiter in St. Gabriel in Deuringen, wo Organist Werner Zuber von St. Thaddäus in Augsburg-Kriegshaber am Instrument sitzt. Um 20.30 Uhr spielt die Augsburger Domorganistin Claudia Waßner in "Zum auferstandenen Herrn" in Leitershofen und den Abschluss macht Stefan Saule (St. Moritz Augsburg) um 21.30 Uhr in Maria Hilf in Stadtbergen.

Der Abend endet mit einem Umtrunk

Anschließend findet der Abend seinen Ausklang bei einem Umtrunk an der Orgelbar in Maria Hilf. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann sich im Pfarrbüro unter Telefon 0821/243440 oder per E-Mail an pg.stadtbergen@bistum-augsburg.de wenden. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.

