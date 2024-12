Erasmus-Gäste aus Frankreich und Kroatien zu Besuch in der Parkschule

Im Rahmen des Erasmus-Projekts „Living in a sustainable world: think globally, act locally“ begrüßte die Parkschule Stadtbergen kürzlich ihre Gäste aus Frankreich und Kroatien. Gemeinsam mit ihren Gastgebern sowie Projektleiter Christoph Hlavacek besuchten die Austauschschülerinnen und -schüler das Rathaus in Stadtbergen.

Dort hieß der 2. Bürgermeister Michael Smischek die Gäste herzlich willkommen und betonte die Bedeutung des internationalen Austauschs für ein besseres Verständnis globaler Herausforderungen. Fachberaterin Roswitha Kapfer sorgte mit ihrer Übersetzung dafür, dass die Inhalte für alle Teilnehmenden verständlich waren.

Teil des Besuchs war auch ein kreativer Workshop an der Parkschule. Unter Anleitung der Lehrerinnen Jasmin Lemmermann und Nadine Unfried konnten die Teilnehmer kreative Weihnachtsdekorationen wie Christbaumanhänger, Nagelbilder, Teelichthalter und Weihnachtsbäume aus Baumscheiben und Ästen fertigen. Mit viel Engagement und Fantasie entstanden viele individuelle und bezaubernde Stücke, die die Schüler später als Mitbringsel nach Hause nehmen konnten.

Der Besuch markierte einen weiteren Höhepunkt des interkulturellen Projekts, das Schüler aus verschiedenen Ländern zusammenbringt, um sich über nachhaltige Lebensweisen auszutauschen und gemeinsam Lösungen für eine zukunftsfähige Welt zu entwickeln. Roswitha Kapfer