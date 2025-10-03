Icon Menü
Stadtbergen: Erhöhung der Friedhofsgebühren sorgt für Unmut

Stadtbergen

Stadtbergen: Erhöhung der Friedhofsgebühren sorgt für Unmut

Die Stadt hat nach 18 Jahren die Friedhofsgebühren neu berechnet. Dabei wurden die Preise spürbar erhöht.
Von Katja Röderer
    • |
    • |
    • |
    Die Friedhofsgebühren sind in Stadtbergen spürbar gestiegen. Foto: Benedikt Siegert (Symbolfoto)

    So manch ein Stadtberger ist wirklich sauer: Da wird ohnehin alles teurer und jetzt verlangt die Stadt auch noch höhere Gebühren auf den Friedhöfen, schimpft einer von ihnen. Er staunt über die Rechnung, die er vor Kurzem bekam, als er sein Familiengrab verlängern wollte. Die Kosten seien um 151 Prozent gestiegen, rechnet er vor. Tatsächlich hatte Stadtbergen Ende vergangenen Jahres beschlossen, die Friedhofsgebühren zu erhöhen. Zum ersten Mal seit 2007. Doch während der verärgerte Bürger das als „Abzocke am Friedhof“ empfindet, heißt es aus dem Rathaus, dass jetzt wieder kostendeckend gearbeitet werde.

