Stadtbergen

vor 29 Min.

Nach der Gruppenschlägerei beim Junioren-Match ermittelt nun die Polizei

Plus Ein Fußballspiel der B-Jugend in Stadtbergen nimmt ein unsportliches Ende. Bei einer Gruppenschlägerei wird ein Vater am Kopf verletzt. Der Vorfall hat ein Nachspiel.

Von Philipp Kinne

Nach 61 Minuten ist das Spiel vorbei. Rote Karte, Spielabbruch. Was davor auf dem Spielfeld in Stadtbergen passierte, hatte mit Fußball offenbar nichts zu tun. Laut Polizei kam es zu einer größeren Schlägerei, an deren Ende ein 46-Jähriger mit einer Schädelprellung und mehren Platzwunden am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Jetzt ermittelt die Polizei.

