Ab jetzt dürfen in Stadtbergen auch die Kleinsten ins große Außenbecken

Die Eltern der ganz kleinen Stadtberger können sich freuen. Ab sofort dürfen auch Kinder unter drei Jahren im großen Außenbecken und im Schwimmerbecken des Gartenhallenbades planschen. Bislang war das nicht erlaubt. Viele hätten sich aber nicht an diese Regel gehalten, wie Bürgermeister Paulus Metz (CSU) einräumte.

Hygienische Bedenken hatten zu diesem Verbot geführt, doch jetzt sagte der Bürgermeister mit einem verschmitzten Lächeln in der Stadtratssitzung in Stadtbergen: „Unsere Schwimmwindeln werden immer besser“. Auch die ganz Kleinen dürfen nun also das große Badevergnügen im großen Freiluftbecken mit Rutsche genießen. Der Stadtrat war ohne Gegenstimme damit einverstanden.

Das Ende des früheren Verbots hatte der Arbeitskreis Gartenhallenbad Anfang Juli ins Rollen gebracht. Der Verwaltungsausschuss der Stadt stimmte der Lockerung zu. Seit August können die Kleinkinder nun in jedem Becken baden. (kabe)