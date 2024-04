Es gibt viele Rezepte mit bayerischem Superfood

Gerichte aus bayerischen Lebensmitteln: Hauswirtschafts- und Küchenleitungen bilden sich in Stadtbergen fort.

Der Medienrummel um Superfood ist groß. Besonders angepriesen werden Lebensmittel aus Ländern wie China, Indien und Südamerika. Doch sind diese gesünder und welche heimischen Alternativen stehen zur Verfügung? Das Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung Schwaben am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Sitz in Stadtbergen ging dieser Frage im Praxis-Workshop „Bayerisches Superfood – lokale Superhelden wiederentdeckt“ nach und lud dazu Küchenverantwortliche von der Kita bis zu den Senioreneinrichtungen ein.

„Superfood ist ein Marketingbegriff, der gesetzlich nicht geregelt ist,“ erklärte Véronique Germscheid vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg den Teilnehmern. „Man bezeichnet damit meist pflanzliche Lebensmittel, die einen hohen Gehalt an Nährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen aufweisen und dadurch eine besondere gesundheitliche Wirkung haben sollen. Haltbare wissenschaftliche Beweise liegen nicht unbedingt vor. Die gleichen gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffe finden wir in vielen heimischen Lebensmitteln, meist sogar in gleich hoher Dosierung.“, ergänzte sie und betonte dabei, dass die Transportwege bedeutend kürzer sind.

Pfannkuchen lassen sich auch mit Buchweizenmehl machen

Nach einer kleinen Vorstellung verschiedener bayerischer Super-Lebensmittel wie Kerne, Saaten, Beeren und Kräuter, ging es in die Praxis. Gemeinsam bereiteten die Teilnehmer Gerichte zu. Sie stellten Pfannkuchen nicht mit Weizenmehl, sondern aus Buchweizenmehl her. Dieses einfache Gericht kann variiert werden, ob bereits mit Bärlauch im Teig, einer Gemüsefüllung und Dips aus roter Beete, grünen Erbsen bzw. Kürbiskernen oder einer süßen Füllung aus heimischen Früchten. Urgetreide wie Emmer, Dinkel oder Grünkorn ist nährstoffreich und lässt sich zusammen mit Körnern zu Kräckern verarbeiten. Die Teilnehmer waren begeistert von der Vielfalt. „Die Rezepte lassen sich gut erweitern und wir werden sie in unseren Küchen ausprobieren,“ war das Fazit. (AZ)