Es ist noch Geld in der Kasse der Stadt Stadtbergen übrig

Noch im Februar ging man in der Stadt davon aus, dass die liquiden Mittel für 2023 nicht ausreichen würden. Was das Plus jetzt für einen Hintergrund hat.

Dass die Stadt Stadtbergen bis zum Jahresende liquide bleiben würde, war noch im Februar nicht zu erwarten gewesen. Mit einem Plus in der Kasse von 2,9 Millionen Euro zum Ende des dritten Quartals spricht allerdings einiges dafür. Helfen konnten die höheren Einnahmen aus der Gewerbe- und Grunderwerbssteuer, aber auch die geringeren Auszahlungen für Investitionen, die bis Ende September bei nur 37 Prozent lagen. Das hat der Zwischenstandbericht ergeben, den Stadtkämmerer Manuel Eberhard auf der Stadtratssitzung vortrug.

Damit traf ein, was der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Gerhard Heisele, Anfang des Jahres vorhergesehen und was ihn dazu bewogen hatte, wie berichtet, trotz eines rekordverdächtigen Haushaltslochs von 7,3 Millionen Euro dem Haushalt 2023 zuzustimmen: „Die Erfahrung zeigt, dass viele Vorhaben nicht realisiert werden können und am Jahresende ein erheblicher Betrag übrigbleibt.“ Verantwortlich dafür sei aber nicht nur, so die Meinung der SPD-Fraktion, dass das Bauamt im Laufe des Jahres nicht alle geplanten Aufgaben umsetzen konnte. Ein weiterer Grund sei zudem, „dass viele Unternehmen ihre Rechnungen nicht gestellt haben und auch in diesem Jahr nicht mehr stellen werden“, erklärte Stadtrat Matthias Künzel ( SPD) in der Aussprache zum Finanzbericht. „Wir haben mit einem Fehlbetrag von 7,3 Millionen Euro geplant und erreichen nun ein Minus von 4,7 Millionen Euro.“

Trotzdem gebe es für den Haushalt 2023 keine Entwarnung. „Die liquiden Mittel von 2,9 Millionen werden als Erfolg bezeichnet. Das ist ein Trugschluss, weil wir einen höheren Fehlbetrag geplant haben“, betonte Künzel.

Stadtkämmerer: „Der Haushalt sollte transparent und ehrlich sein“

Um dieses Ungleichgewicht im Haushalt in Zukunft vermeiden zu können, schlug Kämmerer Eberhard vor, die Mittel für Grundstückskäufe niedriger anzusetzen. Denn auch in diesem Jahr sei bis zum 30. September nur ein Drittel der geplanten Ankäufe umgesetzt worden, in den vergangenen drei Jahren zu diesem Stichtag sogar nur 19 Prozent. Der Haushalt sollte transparent und ehrlich sein, meinte Künzel in der Aussprache. Die im Haushalt angesetzten 5,9 Millionen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden seien zu hoch bemessen gewesen, bis Ende September wären nur 1,86 Millionen ausgegeben worden. „Wir sind ehrlich“, erwiderte Bürgermeister Paulus Metz (CSU). „Woher sollen wir wissen, wie lange die Verhandlungsgespräche dauern werden?“ Gerade beim Erwerb von Grundstückskäufen könne man nie wissen, wann die Privateigentümer verkaufen wollten, und dann müsse das Geld verfügbar sein.

Als Beispiel nannte er die Verhandlungen für den Grundstückskauf an der B300 in der Nähe der Kita Reiterweg, die sich seit vier Jahren hinzögen. „Wir sind in der Verantwortung und müssen handlungsfähig bleiben“, betonte Metz. „Im nächsten Jahr werden wir uns dafür einsetzen, dass wir 2,5 Millionen ansetzen“, entgegnete Künzel, alles andere sei Wunschdenken und nicht transparent. Von einer Einzelmeinung der SPD sprach Grünen-Fraktionsvorsitzender Fabian Münch und ergänzte: „Ich teile diese Meinung nicht.“