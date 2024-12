Exerzitienhaus Leitershofen stellt Jahresprogramm 2025 vor

Mit dem Leitwort „hoffen?!“ präsentiert das Exerzitienhaus Leitershofen sein Jahresprogramm 2025. Anlass für das Thema ist das von Papst Franziskus für 2025 ausgerufene Heilige Jahr, welches weltweit unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ steht. Das bewusst mit Frage- und Ausrufezeichen versehene Leitwort lädt zu einer vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Thema Hoffnung ein – sei es musikalisch, philosophisch, geistlich oder künstlerisch.

Zu den besonderen Höhepunkten im neuen Jahr zählen ein Wandelkonzert am 26. Januar mit dem DuoVoice2 (Gambist Jakob David Rattinger und Sopranistin Theresa Steinbach) sowie der „Leitershofer Dialog“ am 29. März, welcher sich der Frage „Was darf ich hoffen?“ widmet und dazu den Philosophen Georg Gasser, den Theologen Roman Siebenrock und die Medizinerin Gabriele Stotz-Ingenlath in einen interdisziplinären Austausch bringt. Die Frühjahrsausstellung ab dem 16. März zeigt Acrylwerke der Künstlerin Celia Mendoza, bekannt für den Entwurf des neuen Ulrichsfensters im Augsburger Dom. Musikalisch setzt die Sommerserenade mit den Leitershofer Paulusbläsern am 18. Juli einen weiteren Akzent.

Das breite Angebot an Exerzitien, Auszeiten und Seminaren präsentiert sich erneut in vier bewährten Themenschwerpunkten: Unter „Exerzitien und Stille“ können Interessierte zwischen ignatianischen und kontemplativen Exerzitien, Kurzexerzitien oder Geistlichen Tagen wählen. Neu im Programm ist ein Fastenkurs mit Peter Greiff und Helmut Haug sowie ein Wochenende mit Hagios-Gesang nach Helge Burggrabe. Kürzere Formate wie die „Stillen Tage“ oder die „24H-Auszeit“ für Erwachsene in der Rushhour des Lebens schaffen kleine Oasen im Alltag. Der Bereich „Persönlichkeit und Leben“ wird durch neue Referenten und Themen bereichert: Alfons Mayer mit „Enneagramm“ und „Heldenreise“, Katharina Ceming mit „Glück als Lebenskunst“. Die Bandbreite der Angebote in „Kunst und Kreativität“ geht von Kalligrafie über Bach-Kantaten (mit Domkapellmeister Stefan Steinemann), dem Thema Kunst und Architektur bei den neuen „art.walk“-Führungen bis hin zu „Spiritualität in der Gegenwartsliteratur“. Bewährte Formate wie Qi-Gong, Stille Tage mit Yoga, eine Einführung in das Achtsamkeitstraining MBSR und spirituelle Wandertage in den Westlichen Wäldern bietet der Bereich „Bewegen und Vertrauen“.

Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es online unter www.exerzitienhaus.org. Das gedruckte Programmheft kann direkt beim Exerzitienhaus bestellt werden. (AZ)