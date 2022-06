Exhibitionist in Damenkleidung belästigt Frau in Stadtbergen

Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Der Mann in Damenkleidung soll eine 39-Jährige in Stadtbergen belästigt haben.

Ein Unbekannter soll eine Frau in Stadtbergen belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, war eine 39-Jährige am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg nahe dem Eibenweg unterwegs. Als sie plötzlich ein Stöhnen vernahm, erblickte sie neben sich einen Mann, der offensichtlich an seinem Glied manipulierte. Der Mann sei nach dem Blickkontakt in westliche Richtung geflohen, teilt die Polizei mit.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Unbekannte wurde von der Frau wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er habe kurze Haare gehabt, eine Brille getragen und allgemein ein "west-/ bzw. nordeuropäisches Erscheinungsbild" gehabt, so die Polizei. Zudem trug er offensichtlich Damenbekleidung in Form eines schwarzen BHs, einem hellblauen Damenoberteil und Leggins. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 0821/323-2610.