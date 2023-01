Fahnder klären Unfallflucht in Stadtbergen auf

Vor einer Woche wird in Stadtbergen ein geparktes Auto angefahren. Die Unfallfluchtfahnder der Augsburger Verkehrspolizei haben eine Spur, die sie jetzt ans Ziel bringt.

Erfolg für die Unfallfluchtfahnder der Augsburger Verkehrspolizei: Vor einer Woche kollidierte in der Kappbergstraße in Stadtbergen ein Unbekannter mit einem geparkten Auto und fuhr davon. Vermutet wurde, dass es sich bei dem Unfallflüchtigen um einen Lkw der Marke Mercedes-Benz handeln könnte.

Daraufhin wurde der beschädigte Wagen ganz genau unter die Lupe genommen. Durch Recherchen mit den gefundenen Fahrzeugfragmenten am Unfallort konnten die Ermittler nicht nur den genauen Typ des gesuchten Fahrzeuges ausfindig machen, sondern auch diese Summe der zugelassenen Fahrzeuge durch die Farbe eingrenzen. Eine Überprüfung der infrage kommenden Fahrzeuge führte dann tatsächlich zu einem Mercedes-Benz, der sich zum Zeitpunkt der Überprüfung bereits in einer Werkstatt zur Reparatur befand. An dem Lkw konnten Unfallspuren ausgemacht werden, die eindeutig zu dem Verkehrsunfall passen. Der Fahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (thia)