Fahrraddieb scheitert in Stadtbergen an dem Schloss und wird dabei beobachtet

Ein 58-Jähriger versucht, in Stadtbergen mit einem Bolzenscheider ein Fahrradschloss zu knacken. Als er daran scheitert, will er das Werkzeug im Baumarkt zurückgeben.

Mit einem Bolzenschneider hat sich ein 58-Jähriger am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Ulmer Landstraße 350 an einem Fahrradschloss zu schaffen gemacht. Dabei wurde er laut Polizei von Zeugen beobachtet.

Da der Mann an dem Schloss scheiterte, gab er den Bolzenschneider, den er zuvor im dortigen Baumarkt gekauft hatte, kurzerhand wieder zurück. Die Zeugen sprachen den 58-Jährigen auf seine Tat an und verständigten die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem zwei Fahrradschlösser, die weiteren Diebstählen zugeordnet werden konnten. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt. (thia)