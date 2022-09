Stadtbergen

06:00 Uhr

Familie Werkmann kennt in Stadtbergen die Schlüssel für Kundenzufriedenheit

Schlüssel aller Art, Schließanlagen, Zylinder, Schlösser und Beschläge gibt es bei Werner Werkmann in der Osterfeldstraße 17 in Stadtbergen

Plus Seit 29 Jahren bietet Werner Werkmann in Stadtbergen einen Multi-Service vom Schlüsseldienst bis zur Schuhreparatur an. Der Start in die Selbstständigkeit verlief holprig.

Von Ingrid Strohmayr

Die Lieblingsschuhe brauchen neue Absätze, das Fleischmesser ist stumpf, der Gürtel muss gekürzt, ein Stempel erneuert, ein Türschild graviert werden oder der schlimmste Fall tritt ein: Die Haustüre ist zugefallen und der Schlüssel steckt von innen. Hier schafft Werner Werkmann mit seiner großen Dienstleistungspalette Abhilfe. Seit fast drei Jahrzehnten bietet der Familienbetrieb einen Multi-Service in der Osterfeldstraße im Herzen Stadtbergens an.

