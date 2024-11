Farbenfrohe Kunstausstellung für einen guten Zweck

„3 x Freude“ heißt die ungewöhnliche Gemäldegalerie, die ab sofort mit zahlreichen Bildern in den verschiedensten Formaten und Stilen das Stadtberger Rathaus-Foyer ziert und vom Künstler Robert Kraus ausgestaltet wurde. Wie der kreative Maler zu diesem ungewöhnlichen Titel gekommen ist, erzählt er den Ausstellungsbesuchern selbst: „Es war der Gedanke, wie man mit einem Vorhaben gleich dreimal Freude bereiten kann. Doch dann kam mir die Idee.“ Und die großherzige Folge dieser Überlegungen war: Kraus selbst hatte Freude am Malen gefunden, die Gemäldeerwerber haben Freude an einer neuen Wohnungszierde, und die Stille Hilfe Stadtbergen hat Freude an den Verkaufserlösen, denn dieser sozialen Organisation werden die aufgebrachten Gelder der Käufer letztlich zugutekommen. „Also habt viel Gefallen an meinen Bildern“, sagt Kraus in seiner Ausstellungs-Einladung, die er sogleich mit sämtlichen seiner 167 Gemäldeabbildungen in einer kleinen Broschüre zum Mittnehmen anschaulich untermalt.

Die Kunstwerke von Robert Kraus im Stadtberger Rathaus sind vielfältig

Und bei dieser bemerkenswerten Vielfalt an kunstvollen Exponaten dürfte sicherlich für jeden individuellen Geschmack etwas Passendes an den Rathauswänden hängen, denn Robert Kraus hat sich offensichtlich zum Ziel gesetzt, sich keineswegs auf einen ganz bestimmten Grundstil zu beschränken. Vielmehr scheint er mit seinen dargebotenen Sujets von vornherein eine umfassende Reise durch die verschiedensten Künstlerepochen und Weltgefilde angetreten zu sein.

In den realistisch in Szene gesetzten Naturmotiven verliert sich der Blick des Betrachters im faszinierenden Dickicht asiatischer Bambus-Labyrinthe, gleitet aus der Vogelperspektive über tropische Palmenwälder hinweg oder kommt inmitten einer Lichtung zwischen herbstlichen Birkenansammlungen endgültig wieder zum Ruhen. Wer es lieber etwas verträumter haben möchte, bevorzugt vielleicht die Darstellungen toskanischer Pinienlandschaften, die lila leuchtenden Lavendelfelder der Provence oder die zarten Wasser-Impressionen, die Kraus zufolge vom Künstler Claude Monet inspiriert worden waren.

Der Blick des Betrachters verliert sich in Kraus' Gemälden oftmals in dichten Bambusplantagen, exotischen Palmenhainen und heimatlichen Birkenwäldern. Foto: Thomas Hack

Doch auch Freunde des abstrakteren und moderneren Stils können hier auf ihre Kosten kommen: Dramatische Farbkompositionen im Stile des US-amerikanischen „Action Painters“ Jackson Pollock vereinen sich im Stadtberger Rathaus-Foyer nunmehr mit statischen, geometrischen Viereckflächen, so wie sie einstmals der niederländische Konstruktivist Piet Mondrian ins Leben gerufen hatte. Ein kleiner, etwas versteckterer Ausstellungsbereich ist ganz dem menschlichen Auge gewidmet – und damit ist nicht etwa das Auge des Betrachters gemeint: In einer kleinen Bilderserie setzt Robert Kraus mit Acrylfarben die menschliche Pupille in ein ungewöhnliches Tageslicht, gleich darunter sind die stechenden Blicke sonnengegerbter Tuareg-Nomaden aus den glühend heißen Gefilden der arabischen Wüstenländer zu sehen.

Info: Die Ausstellung „3 x Freude“ von Robert Kraus ist noch bis Freitag, 10. Januar 2025 zu den üblichen Öffnungszeiten im Stadtberger Rathaus-Foyer zu sehen. Die Verkaufserlöse der Gemälde werden an die Stille Hilfe Stadtbergen übergehen.