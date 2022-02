Stadtbergen

17:15 Uhr

Fehlalarm sorgt für Einsatz in Stadtbergen

Plötzlich springen am Dienstagnachmittag in Stadtbergen die Sirenen an und Martinshörer sind zu hören. Schnell gibt es wieder Entwarnung.

Laute Sirenen und anschließend Martinshörner: Die Anwohner der Hagenmähderstraße in Stadtbergen haben am Dienstag mit bangem Blick die anrückenden Einsatzkräfte auf ihrem Weg zum E-Center verfolgt. Kurze Zeit später gab es jedoch Entwarnung. Sirenen in Stadtbergen: Polizei gibt Entwarnung Bei dem Sirenengeheul handelte es sich nach Auskunft der Polizeieinsatzzentrale des Präsidiums um einen Fehlalarm. Nach kurzer Begutachtung vor Ort konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Bereits Anfang Januar hatte es in Stadtbergen einen ähnlich falschen Alarm gegeben. Der Feuermelder eines Discounters hatte reagiert, woraufhin das Geschäft geräumt werden musste. Ausgelöst wurde der Alarm durch einen technischen Defekt. (thia)

Themen folgen