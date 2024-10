20 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Stadtbergen und Bagnolo Mella

Der Partnerschaftsverein Stadtbergen unter der Leitung von Josef Ortolf feierte mit 27 Mitgliedern das 20. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit dem italienischen Ort Bagnolo Mella. Im Juni 2024 wurde Stefano Godizzi, der frühere Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, zum Bürgermeister der norditalienischen 12.000-Einwohner-Stadt gewählt und übernahm damit eine bedeutende Rolle in der Fortführung dieser langjährigen Freundschaft.

Roland Mair, als offizieller Vertreter der Stadt Stadtbergen, überbrachte im Namen von Bürgermeister Paulus Metz und des Stadtrates herzliche Glückwünsche. In seiner Ansprache hob er die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor: „Diese Partnerschaft bietet die Chance, dass sich Menschen näherkommen, Vorurteile abgebaut werden und Freundschaften wachsen.“ Der Partnerschaftsverein in Bagnolo Mella, unter der Leitung von Paola Olivari, sorgte für ein abwechslungsreiches Programm. Die Gäste aus Stadtbergen erhielten Einblicke in lokale Unternehmen und besuchten die historische Stadt Brescia. (inst)