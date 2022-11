Stadtbergen

18:00 Uhr

Fiebersenkende Säfte sind Mangelware im Augsburger Land

Viele Medikamente sind Mangelware: In Neusäß hat der Greifarm des Roboters in der St.-Ägidius-Apotheke glücklicherweise noch ein Päckchen mit fiebersenkendem Saft gefunden.

Plus Paracetamol oder fiebersenkende Ibuprofen-Säfte sind im Landkreis Augsburg teilweise ausverkauft. Die Gründe für die Lieferengpässe sind vielfältig.

Von Matthias Schalla Artikel anhören Shape

Die Nase läuft, die Augen glänzen, die Haut ist gerötet und die Stirn hat die Temperatur einer heißen Herdplatte. Der Fall ist klar. Schnell fährt die Mutter zur Apotheke, um für ihr kleines Mädel etwas gegen die Schmerzen und einen fiebersenkenden Saft zu kaufen. Doch dort sind die Regale leer. Selbst große Pharmahändler wie Phoenix in Stadtbergen haben zurzeit Probleme, vor allem die in dieser Jahreszeit stark nachgefragten Produkte zu beschaffen. Dies bekommen auch die Apotheken im Augsburger Land zu spüren. Und sogar in den Drogeriemärkten sind die frei verkäuflichen Mittel so gut wie ausverkauft.

