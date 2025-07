Ein Filmnachmittag für Seniorinnen und Senioren sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger findet am Donnerstag, 24. Juli, von 14 bis 17 Uhr statt. Der Seniorinnen- und Seniorenbeirat Stadtbergen organisiert diesen Filmnachmittag mit anschließender Gesprächsrunde. Veranstaltungsort ist der Gemeindesaal der Friedenskirche in Stadtbergen, Am Graben 21. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

