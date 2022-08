Stadtbergen

Fraktionsvorsitzende fordern Stadtrat von Pro Stadtbergen zum Rücktritt auf

Plus Die Grünen beantragen eine Rüge für Pro-Stadtbergen-Stadtrat Thomas W. Oppel und fordern ihn zum Rücktritt auf. CSU, SPD und Freie Wähler unterstützen den Antrag.

Von Matthias Schalla

In einem Antrag an Bürgermeister Paul Metz fordert Grünen-Fraktionsvorsitzender Fabian Münch den Stadtratskollegen Thomas W. Oppel von Pro Stadtbergen zum Rücktritt auf. Zudem soll Metz in der nächsten Sitzung des Gremiums eine offizielle Rüge gegen Oppel aussprechen. "Dieses respektlose und jeglicher demokratischer Gepflogenheiten entbehrende Verhalten muss Konsequenzen haben", sagt Münch und spielt damit auf ein E-Mail von Oppel an den gesamten Stadtrat und sämtliche Fachleitern der Verwaltung der Stadt an. CSU, SPD und FW unterstützen die Forderung der Grünen.

