Franziska Kolb in Stadtbergen zur Sportlerin des Jahres gekürt

Die 16-jährige deutsche Jahrgangsmeisterin im 2500-Meter-Freistil belegte Platz 1. In der Mannschaftsauszeichnung gewinnen die Basketballer der U35-Mannschaft der BG Leitershofen-Stadtbergen.

Es gibt Anlässe, die Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz eine besondere Freude bereiten. Dazu gehört die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, die für 2022/2023 in Bürgersaal in Stadtbergen stattfand. Erfolgreiche Sportler sind das Ergebnis jahrelanger Vereinsarbeit, betonte er in seiner Dankesrede, aber auch des Trainings jedes Einzelnen. „Ohne die ehrenamtlichen Funktionäre, Trainer und Vorstände wäre dies unmöglich, ihnen gebührt ein besonderer Dank“, so Metz.

Franziska Kolb war auch bei den bayrischen Meisterschaften erfolgreich

Zur Sportlerin des Jahres kürte die Jury die 16-jährige Schwimmerin Franziska Kolb der TSG Stadtbergen. Sie belegte bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften den 3. Platz im 2500-Meter-Freistil und nahm erfolgreich an den Bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften teil. Auf Platz 2 folgt Lukas Albrecht vom TSV Deuringen, der den 1. Platz beim Bayerischen Landesturnfest beim DTB Wahlwettkampf der Altersklasse 16-17 belegte. Die dritte Sportlerin des Jahres ist Isabella Sykora, Schwäbische Meisterin und Bezirksmeisterin Schüler, weiblich 200,5 Ringen (Luftgewehr). Ausgezeichnet wurde auch Valentina Totti, Erstplatzierte der Bayerischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen 2023.

Basketballer sind deutsche Vizemeister

Die Mannschaft des Jahres ist die U35 der BG Leitershofen, die sich den 2. Platz der Süddeutschen Meisterschaft sicherten und zudem Deutscher Vizemeister bei der Deutschen Basketball-Meisterschaft wurden. Auf Platz 2 wählte die Jury die U10 der BG Leitershofen-Stadtbergen, die ohne Niederlage die Saison beendeten und Schwäbischer Meister und Bayerischer Vizemeister wurden. Über einen 3. Platz freuen sich die Turner der C-Jugend des TSV Leitershofen als Sieger des Bayernpokals Gauentscheid hervorgingen.

Fußball-Jonglage-Workshop mit Sebastian Landauer

Beste Unterhaltung garantierte während der Sportler-Ehrung Sebastian Landauer aus Irsee, Fußball-Jongleur und Freestyler, der wahres Fußball-Entertainment auf die Bürgersaal-Bühne brachte. Zur Freude der vielen ambitionierten Nachwuchs-Kicker lud der Profi mit dem runden Leder zu einem Fußball-Jonglage-Workshop ein.