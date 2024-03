Frühjahresvorträge in der Waldhausklinik Deuringen

Die Waldhausklinik in Deuringen veranstaltet von Ende März bis Anfang Juni eine Vortragsreihe zum Thema Schulmedizin und Naturheilkunde.

Jedes Jahr im Frühjahr stellt die Waldhaus-Klinik in Deuringen, die auf die Schmerztherapie spezialisiert ist, ein Programm rund um Gesundheitsinformationen zusammen. Den Auftakt macht 2024 Stationsärztin Elene Stadler. Sie berichtet am Mittwoch, 20. März, ab 13.30 Uhr, was man über Arthrose wissen muss. Die Woche darauf, Mittwoch, 27. März, 13.30 Uhr, hält die Sporttherapeutin Mary Louise Rustler einen Vortrag über die übende Therapie in der Behandlung von Schmerzen.

Im April startet Rudolf Westfal, Facharzt und Schmerztherapeut am Freitag 12. April, ab 18 Uhr mit dem Vortrag "Überall Schmerzen? Stationäre und ambulante Schmerztherapie in der Waldhausklinik". Am Mittwoch, 17. April ab 13.30 Uhr, spricht Diätassistentin Janina Bahr über alles Wichtige zum Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten, einschließlich Diagnose und Therapie. Eine Woche darauf, Mittwoch, 24. April, geht es um die Frage "Volkskrankheit Zucker: Ist Diabetes heilbar?". Referent ist Shaza Alyousf, Fachärztin Innere Medizin, Diabetolgie und Endokrinologie, Beginn ist um 13.30 Uhr.

Naturheilverfahren und Schulmedizin bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die Fachärztin für innere Medizin, Nephrologie und Naturheilverfahren,Ioana Dulau, klärt am Mittwoch, 8. Mai, ab 13.30 Uhr über Bluthochdruck und seine Gefahren auf. Am Mittwoch, 15. Mai, gibt es einen Vortrag mit dem Titel "Fibromyalgie – Wenn das ganze Leben schmerzt" von der Stationsärztin Sofia Kowalewskaja. Am letzten Maitag, Freitag, 31. Mai, spricht Rudolf Westfal über die ganzheitliche Schmerztherapie in der Waldhausklinik, Beginn ist um 18 Uhr.

Am Mittwoch, 5. Juni, ab 13.30 Uhr, erklärt Stationsärztin Nada Bouraoud, was die Schulmedizin und Naturheilkunde bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen leisten kann. Zum Abschluss der Vortragsreihe am Mittwoch, 12. Juni, gibt es ab 13.30 Uhr einen Vortrag von Stationsärztin Irina Verbitsky über die Blutegeltherapie.

