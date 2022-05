Frühlingsstimmung macht sich im Rathaus Stadtbergen breit

Die Künstlerin Florina Coulin zeigt in Stadtbergen 30 Stillleben in leuchtend frischen Farben, die auf den Frühling einstimmen. Die Bilder werden zum ersten Mal überhaupt ausgestellt.

Frühlingsstimmung ist zurzeit im Rathaus von Stadtbergen angesagt. Die Künstlerin Florina Coulin präsentiert im Foyer ihre Bilder bei einer Ausstellung. "Stilles Leben“ lautet der Titel der Ausstellung. "Es ist zugleich eine Premiere, denn diese Aquarellbilder wurden noch nie ausgestellt und ergänzen das Werk mit einer intimen Strömung, manchmal mit Tagebuchcharakter", erklärt Coulin.

Entstanden sind die Bilder zwischen 1980 und 2020. Die Ausstellung ist eine Fortsetzung der Retrospektiven-Ausstellungen, die ergänzend zu den anderen Aspekten des Schaffens der Malerin wirkt. Im Grunde geht es hierum die eigene, identitätsstiftende Welt der Gegenstände, die uns umgeben, die für jeden etwas anders aussieht, aber eigentlich auch ähnlich ist: Früchte und Gefäße, Tische und Fenstersimse, mal in Verbindung zu landschaftlichen Aussichten, mal durch Gegensätze und Zusammenhänge vereint und manchmal auch symbolisch.

Aquarellmalerei bleibt die bevorzugte Technik

"Der Titel 'Stilles Leben' betont gerade das Leben, das sich in diesen Darstellungen entwickelt, das äußerlich still erscheint, aber durch die bildnerische Sprache bewegt und klangvoll sein kann", sagt Coulin. Aquarell bleibt die bevorzugte Technik der Künstlerin. Dies sei für sie eine ehrliche Art der Malerei, da jeder Pinselstrich sichtbar bleibt. Die Technik erfordere vor allem Konzentration, Schnelligkeit und Zeitgefühl. "Gerade in unseren Tagen, wo so viele Menschen durch Verunsicherungen und Traumata ihren intimen Raum verloren haben, scheint es mir tröstend, mal solche 'häuslichen Bilder' sehen zu können", betont Florina Coulin.

Die Ausstellung der Aquarellbilder ist während der Öffnungszeiten des Rathauses bis 24. Juni zu sehen. Einen offenen Sonntag gibt es am 22. Mai von 14 bis 17 Uhr.

