Für Operationen im Gesicht gibt es in Augsburg eine eigene Klinik

Die eigenständige Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) in Haunstetten gehört zur Uniklinik. Beim Arztvortrag in Stadtbergen will die Ärztliche Direktorin ihre Klinik vorstellen.

Die Uniklinik (UK) Augsburg verfügt seit zwei Jahren über eine eigenständige Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG). Bis dahin wurden solche Leistungen durch externe MKG-Belegärzte angeboten. Als das Haus im Zuge der Transformation in eine echte Uniklinik umgewandelt wurde, kam die neue Klinik im UK Augsburg-Süd in Haunstetten hinzu. „Viele wissen noch nicht, dass es uns gibt“, sagte die Direktorin Dr. Dr. Ninette Tödtmann unserer Zeitung. In der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal Stadtbergen will sie daher ihre Klinik vorstellen.

Mehrere Facharztbereiche beschäftigen sich mit Verletzungen oder Krankheiten des Gesichts: Augenärzte, Hautärzte, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte wie auch Zahnärzte und Kieferchirurgen. In zahlreichen Fällen, besonders bei chirurgischen Eingriffen, ist aber die MKG die federführende Disziplin. Das betrifft laut Tödtmann zum Beispiel große Unfallverletzungen oder Tumore. Häufig geht es dabei um die Rekonstruktion des Gesichts. Die MKG korrigiert auch Lippen-Kiefer-Gaumenspalten bei Kindern oder Kieferfehlstellungen. Sie ist auch zuständig bei Operationen im Bereich der Kieferhöhle.

Das Gesicht ist kompliziert aufgebaut

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für Tödtmann und ihr Team Routine, nämlich mit allen oben erwähnten Nachbardisziplinen, die sich auch um das Gesicht oder bestimmte Gesichtsbereiche kümmern. Das Gesicht weist einen sehr komplizierten Aufbau auf. Dieser besteht aus Weichgewebe, Muskeln (die etwa ganz unterschiedliche Mimik hervorrufen können), den Sinnesorganen, Schädelknochen, der Haut und dem Mund-Kieferbereich mit den Zähnen.

Die Disziplin wurde nach dem Ersten Weltkrieg ins Leben gerufen, ist also noch nicht sehr alt. Eine Besonderheit der Facharztausbildung ist hier, dass eine abgeschlossene Ausbildung sowohl in Human- als auch in Zahnmedizin verpflichtend ist. Es ist also kein Zufall, dass Referentin Tödtmann zwei Doktortitel führt.

Der Vortrag „Mit welchen Problemen gehe ich in die Klinik für MKG-Chirurgie? Kleines Fach mit großem Spektrum“ findet am Montag, 19. Juni, um 19.30 Uhr im Bürgersaal in Stadtbergen statt. Eintritt: Fünf Euro.

