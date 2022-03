Genitalverstümmelung ist Thema bei den Arztvorträgen in Stadtbergen

Plus Der Leitende Oberarzt der Kinderchirurgie, Dr. Harald Lochbihler, will mit seinem Vortrag ein Problembewusstsein schaffen und zu einer besseren Beratung von Betroffenen beitragen.

Ein fünfjähriges Mädchen aus Nigeria wurde in der Kinderklinik des Uniklinikums wegen eines möglichen sexuellen Übergriffs untersucht. Dabei fiel laut dem Leitenden Oberarzt der Kinderchirurgie, Dr. Harald Lochbihler, auf, dass das Kind beschnitten worden war. Die weibliche Beschneidung ist Thema des nächsten Vortrags im Rahmen der Ärztlichen Vortragsreihe im Bürgersaal - diese grausame Verstümmelung ist ein Thema, über das viele in unserem Land wenig wissen und das dort, wo sie praktiziert wird, mit Tabus belegt ist.