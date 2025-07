Gesellschaftsnachmittag für Seniorinnen und Senioren

Der Seniorinnen- und Seniorenbeirat Stadtbergen veranstaltet am Freitag, 25. Juli, von 15 bis 17 Uhr einen Gesellschaftsnachmittag mit Spielen, guter Musik aus der Jugendzeit und gemütlichem Beisammensein. Teilnehmen kann, wer Spaß an gemeinsamen Brett- oder Kartenspielen hat. Veranstaltungsort ist der Generationentreff, Beim Schlaugraben 6, in Stadtbergen.

