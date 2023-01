Glasfaserausbau in Stadtbergen wird noch einige Monate dauern

Plus 750 Hausanschlüsse wurden beim Glasfaserausbau bislang im Virchowviertel errichtet. 420 weitere sollen noch folgen und die Beschwerden häufen sich.

Es ist ein sportliches Ziel, dass die Telekom beim Glasfaserausbau in Stadtbergen verfolgt. Beim Start der Arbeiten vor etwas mehr als einem halben Jahr hieß es, der Netzausbau solle bis zu diesem Frühjahr abgeschlossen sein. Nach Auskunft der Stadt sind bislang insgesamt rund 26 Kilometer Leitungstrassen fertiggestellt. Im Ausbaugebiet Stadtbergen-Virchowviertel wurden bisher etwa 750 Hausanschlüsse errichtet. 420 sollen heuer noch folgen. Doch im Zuge des Ausbaus häufen sich auch die Beschwerden.