Stadtbergen

vor 17 Min.

Goldene Hochzeit: Im Stadtberger Hof begann vor 50 Jahren die große Liebe

Plus Irena und Alfred Schnell feiern in Stadtbergen ihre goldene Hochzeit. Dass der Jubilar seinen Hochzeitstag nie vergessen kann, hat einen besonderen Grund.

Von Ingrid Strohmayr

Der Rosenmontag ist immer ein ganz besonderer Tag im Leben von Irena und Alfred Schnell aus Stadtbergen, denn er kann immer doppelt gefeiert werden. "Wir haben uns vor 50 Jahren an diesem Tag das Jawort in Stadtbergen gegeben, der Tag meines Geburtstags. So vergesse ich nie den Hochzeitstag", sagt der Jubilar und lacht. Zweiter Bürgermeister Michael Smischek war der erste Gratulant und überreichte im Namen der Stadt ein Sektpräsent. Beim zünftigen Weißwurstfrühstück verriet das Jubelpaar so manche unterhaltsame Anekdote aus seinem 50-jährigen Eheleben.

