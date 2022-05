Graffiti-Sprayer in Stadtbergen auf frischer Tat ertappt

Als ein Spaziergänger abends unterwegs ist, ertappt er zwei Graffiti-Sprüher auf frischer Tat. Die Sprayer flüchten, kommen der Polizei aber nicht lange davon.

Zwei Graffiti-Sprüher sind am Sonntagabend in Stadtbergen auf frischer Tat ertappt und geschnappt worden. Wie die Polizei berichtet, ist am Abend gegen 23.30 einem Spaziergänger beim Gassi gehen mit seinem Hund etwas Ungewöhnliches aufgefallen. In der Stadtberger Unterführung zwischen der Holderstraße und der Stadtberger Straße sah er zwei junge Männer beim Graffiti-Sprühen. Als der Spaziergänger sich ihnen näherte, packten die Sprüher schnell ihre Sachen und flüchteten.

Die Flucht der Täter endet in Stadtbergen schnell

Der Passant rief direkt die Polizei, welche in der Folge auch schnell erfolgreich war: Noch in der Holderstraße fasste eine Streife die zwei Sprayer. Der 21- und 36-Jährige waren der Polizei zufolge augenscheinlich alkoholisiert. So wurden beim jüngeren Mann nach Alkoholtest 1,3 Promille festgestellt, während der Ältere einen Test vor Ort verweigerte. Das Sprühmaterial wurde von der Polizei sichergestellt, die gesprühten Tags fotografiert. Wie hoch der verursachte Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Außerdem steht die Polizei noch vor der Frage, ob die Täter auch für weitere Sachbeschädigungen infrage kommen. (mom)