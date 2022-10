Grenzen der Intensivmedizin: Wann ist es Zeit, nicht mehr weiter zu behandeln?

Eine Entscheidung, von der Angehörige hoffen, sie niemals für einen geliebten Menschen fällen zu müssen. Darum geht es bei diesem Arztvortrag in Stadtbergen.

Ein 89-jähriger Rentner stolpert auf der Kellertreppe seines Hauses und stürzt sie hinunter. Bewusstlos wird er ins Krankenhaus gebracht, wo man eine Hirnblutung feststellt. Ein nicht sehr ungewöhnlicher Fall für Prof. Philipp Simon, den Leiter der Operativen Intensivmedizin am Uniklinikum, mit dem er sein Thema in der Ärztlichen Vortragsreihe illustriert: die Therapieentscheidung am Lebensende.

Der Unfall des Rentners stellt sowohl seine Angehörigen als auch die behandelnden Ärzte vor einige Probleme. Bereits seit einiger Zeit nimmt er blutverdünnende Medikamente ein, weil er unter Herzrhythmusstörungen leidet. Das bedeutet, bei einer Operation, die im Prinzip durchaus erfolgversprechend ist, drohen erhebliche Risiken. Laut Simon ist zudem zu erwarten, dass der Patient erst nach längerer Zeit aufwachen wird. Dann wäre ungewiss, welche körperlichen oder geistigen Einschränkungen er davongetragen hätte.

Was tun, wenn keine Patientenverfügung da ist?

Würde der Rentner eine solche Operation also wollen? Man kann ihn leider nicht fragen, und es existiert auch keine Patientenverfügung. Die Verwandten müssen also Vermutungen anstellen, ob er die Risiken eingehen würde.

Die steigende Lebenserwartung führt dazu, dass nach den Worten von Simon die Patienten auf der Intensivstation tendenziell immer älter werden. Zwar sagt das Alter allein nichts über den allgemeinen Gesundheitszustand aus. Aber es ist doch so, dass das Risiko, Komplikationen zu erleiden, mit den Lebensjahren ansteigt. Das betrifft nicht nur Unfälle, sondern auch schwere Krankheiten. Bei Älteren besteht die Gefahr, dass sie auch nach einer erfolgreichen Therapie nicht mehr völlig gesund werden. Liegt eine leichte Demenz vor, dann kann sie sich nach einer intensivmedizinischen Behandlung verschlimmern. Eventuell wird der Betroffene rund um die Uhr pflegebedürftig.

Besser ist es, sich rechtzeitig mit dem Thema zu befassen

Jeder Patient entscheidet grundsätzlich selbst, ob er sich einer riskanten Behandlung unterziehen möchte. Ist er aber im akuten Fall nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen, so müssen andere rätseln, was er in dieser Situation wollen würde. Simon plädiert deshalb dafür, sich vorzubereiten und zumindest mit seinen Angehörigen einmal darüber zu sprechen. "Ich will meine Zuhörer dafür sensibilisieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen", betont er.

Der Vortrag "Therapieentscheidung am Lebensende – aus Sicht des Intensivmediziners" findet am Montag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal in Stadtbergen statt. Eintritt: Fünf Euro.