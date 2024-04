Großer E-Bike-Testsonntag in Stadtbergen

In Stadtbergen veranstalten die Grünen am 21. April zusammen mit fünf Fahrradhändlern aus der Region einen E-Bike-Testtag

Radfahren wird immer beliebter - vor allem mit der Unterstützung eines Motors. 100 neue E-Bikes können Interessierte beim Test-Sonntag in Stadtbergen ausprobieren. Die beliebte Veranstaltung von den Stadtberger Grünen und fünf Fahrradhändlern aus der Region findet am Sonntag, 21. April, von 10 bis 16 Uhr statt.

Das Pedelec, allgemein bekannt als E-Bike, ist weiterhin auf dem Vormarsch. Immer mehr Radler sind von seinen Vorteilen überzeugt: Es unterstützt den Fahrer während des Tretens mit einem Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Beim Testsonntag können die E-Bikes ausprobiert werden, Start der Rundstrecke ist am Olbernauplatz an der Panzerstraße, wo sonst das Stadtfest stattfindet. Dort sind dann die Bikehändler Gehl Radcenter, Böhm Fahrradland, bike-n-fun, Dorn Radsport und Radstation am Tim vertreten. Bitte mit dem Fahrrad kommen, denn Parkplätze sind nur wenige vorhanden. Helm und Personalausweis mitbringen.

Beim Testsonntag können die Räder dann auf einer ausgeschilderten Strecke zwischen Stadtbergen und Leitershofen ausprobiert werden. (dav)

