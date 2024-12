Grünen-Fraktion äußert sich zum Streit ums Steppacher Feld

Beim Streit um das Steppacher Feld meldet sich nun die Grünen-Fraktion Stadtbergen zu Wort. Laut einer Pressemitteilung beruft sich die Fraktion bei der Entscheidung gegen die Bebauung des Areals auf den Umweltschutz, das Gemeinwohl sowie die Pflicht der Stadträte, Schaden von der Stadt abzuwenden. In diesem Fall gehe es um die Abwendung von finanziellem sowie ökologischem Schaden durch die Bebauung und Versiegelung des Steppacher Feldes. Wie berichtet meint die Fraktion, dass die PG Deuringen Druck auf den Stadtrat ausüben und dazu bewegen möchte, das Areal entweder zu entwickeln oder zu kaufen. Die PG Deuringen stellte beim Landratsamt Augsburg kürzlich einen Antrag auf den Bau einer Flüchtlingsunterkunft für 194 Menschen. Ziel sei laut der Grünen-Fraktion dabei, den Gewinn des Grundstückseigentümers zu maximieren - „auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Kommune“, heißt es in der Mitteilung. Da diese Form der Spekulation mit landwirtschaftlichen Grundstücken in der vergangenen Niedrigzinsphase zugenommen habe, beschloss der Stadtrat 2021, solche Grundstücke in privatem Besitz nicht zur Bebauung freizugeben. Die Fraktion betont, dass die Menschen, die in der entsprechenden öffentlichen Sitzung waren, engagiert und politisch interessiert sind. (AZ)

