Stadtbergen trauert um Altstadtrat Paul Reisbacher

Die Nachricht kam für viele in Stadtbergen überraschend. Sichtlich berührt bat Bürgermeister Paulus Metz die Anwesenden in der Bauausschusssitzung am Dienstagabend, sich von ihren Stühlen zu erheben: „Wir haben soeben die Nachricht erhalten, dass Paul Reisbacher verstorben ist“, sagte er dann.

Der Bürgermeister würdigte in diesem Moment noch einmal die Arbeit des langjährigen Stadtrates der Grünen-Fraktion. Erst im Februar war Paul Reisbacher in Stadtbergen mit der Ehrenbezeichnung „Altstadtrat“ ausgezeichnet worden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hatte ihm zuvor schon die Medaille für besondere Verdienste verliehen. 30 Jahre lang hatte Paul Reisbacher die Geschicke der Stadt im Sitzungssaal mitgelenkt, bis er im Oktober 2024 offiziell vom Gremium verabschiedet wurde.

Paul Reisbacher wurde von allen Fraktionen wertgeschätzt

1994 hatte seine kommunalpolitische Karriere in Stadtbergen begonnen. Von 1992 bis 2012 war er zudem als Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz aktiv und von 2002 bis 2014 dritter Bürgermeister von Stadtbergen und Mitglied im Kreistag. Paul Reisbacher sei von allen Fraktionen akzeptiert und geachtet worden, wie mehrere Mitglieder des Stadtrates in Stadtbergen berichten. Die dritte Bürgermeisterin Martina Bauer (Grüne) sagt: „Wir haben alle viel von ihm gelernt.“

Bekannt war der 83-Jährige unter anderem auch dafür, dass er, wann immer es ging, mit dem Rad unterwegs war. „Ein Grüner mit Leib und Seele“, wie Stadtratskollegen aus verschiedenen Fraktionen ihn beschreiben. Selbst Wahlplakate soll Paul Reisbacher mit dem Fahrrad und einem Anhänger verteilt haben. Vielen ehemaligen Schülern der Parkschule ist er zudem als Lehrer bekannt. Seit 2003 hatte Paul Reisbacher an der Schule in Stadtbergen unterrichtet. Zuletzt war der Grünen-Politiker gesundheitlich angeschlagen. In Stadtbergen hinterlässt der gebürtige Dessauer seine Frau sowie drei Kinder mit Enkelkindern.