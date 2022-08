Stadtbergen

vor 31 Min.

Hackschnitzel halten im Hallenbad Stadtbergen das Wasser warm

Legte bei der Lieferung der Hackschnitzel selbst Hand an: Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz.

Plus Das Gartenhallenbad in Stadtbergen bezieht seine Energie nicht mehr vom Blockheizkraftwerk. Durch Ökostrom und Hackschnitzel kann die Wassertemperatur bei mindestens 28 Grad bleiben.

Den Warmwassertag hat Stadtbergen aufgrund der Energiekrise bereits bestrichen. Zwar wurde auch schon in den Sommermonaten zuvor darauf verzichtet, doch künftig werden die an einem Tag in der Woche auf 32 Grad im Kinder- und 30 Grad erhöhten Temperaturen wohl endgültig der Vergangenheit angehören. Frieren müssen die Badegäste aber trotzdem nicht und auch die Stadt hat jetzt einen Weg gefunden, um die Kosten einigermaßen im Rahmen zu halten.

