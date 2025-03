Neuer Festwirt für das Stadtfest Stadtbergen

Das Stadtfest Stadtbergen hat einen neuen Festwirt. Nachdem der bisherige Festwirt, die Wirtsfamilie Paiser, das Bierzelt auf dem Stadtfest nicht mehr weiterführen wird, begrüßt in diesem Jahr die Festwirtsfamilie Lanzl die Besucherinnen und Besucher. Die Wirtsfamilie Lanzl mit Sitz in Ingolstadt ist seit 1956 auf zahlreichen Volksfesten und Großveranstaltungen in Bayern vertreten.

Zu ihrer Premiere auf dem Stadtfest Stadtbergen möchte die Festwirtsfamilie Lanzl traditionelle Wirtshaus- und Festzelt-Küche anbieten. Diese sei einerseits modern, weil an Nachhaltigkeit gedacht wird und andererseits zugleich traditionell durch den Einsatz von „echtem“ Geschirr im Festzelt. Mit als Partner an Bord ist laut Pressemitteilung die Schlossbrauerei Unterbaar. So wird auf dem diesjährigen Stadtfest im Festzelt Unterbaarer Festbier aus dem Kreis Aichach-Friedberg ausgeschenkt.

Der Eintritt zum Stadtberger Stadtfest bleibt frei

Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz sagte bei der Vertragsunterzeichnung: „Gemeinsam freuen wir uns auf ein friedliches und gelungenes Stadtfest“. Das Stadtfest Stadtbergen findet in diesem Jahr vom 28. Mai bis 1. Juni statt. Trotz angespannter Haushaltslage bleibt das Fest ohne verpflichtenden Eintritt.

Wie im Vorjahr werden jedoch wieder Festabzeichen und Armbänder zu einem Preis von drei Euro verkauft. Die daraus resultierenden Einnahmen kommen zu 100 Prozent dem Stadtfest zugute und sorgen mit dafür, dass das Fest eine solide Zukunft hat. (AZ)