Heidi muss in die Stadt und wird sehr krank

Wer kennt die Geschichte nicht. Die kleine Heidi lebt bei ihrem Opa, dem Alm-Öhi, hoch oben in den Bergen. Sie liebt es, mit dem Geissenpeter die Ziegen zu hüten und abends Käsefondue zu essen. Doch dann kommt Tante Dete aus dem fernen Frankfurt und nimmt das achtjährige Waisenkind aus den Bergen mit in die große Stadt. Das kleine muntere Mädchen soll der gelähmten Klara Sesemann Gesellschaft leisten. Die beiden werden schnell Freunde, doch die strenge Haushälterin Fräulein Rottenmeier hat überhaupt kein Verständnis für die vielen Einfälle des kleinen Mädchens aus der Schweiz. So bekommt Heidi starkes Heimweh und wird krank. Der Doktor weiß am Ende nur ein Mittel: Heidi muss zurück zum Großvater in die Berge.

Das Kindertheater „Theater Fritz und Freunde“ bringt die Geschichte der kleinen Heidi am Sonntag, 9. März, ab 15 Uhr, im Bürgersaal Stadtbergen auf die Bühne. Weitere Informationen und Tickets erhalten Interessierte im Rathaus Stadtbergen, Telefon (0821) 2438-135/-166. Karten gibt es auch an der Tageskasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen, im AZ-Kartenservice sowie unter www.buergersaal-stadtbergen.de im Internet. (AZ)