Heizung löst Einsatz der Feuerwehr in Stadtbergen aus

Wegen eines vermeintlichen Brandes rückten am Mittwochabend Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst nach Stadtbergen aus. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wählte ein Zeuge den Notruf, weil es in dem Mehrparteienhaus an der Bauernstraße gegen 22 Uhr zu Rauchentwicklung kam. Vor Ort stellte sich laut Polizei dann aber heraus, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Wasserdampf handelte. Einen Brand gab es nicht. Der Dampf kam wohl aus einer Heizung im Keller, berichtet die Polizei. Ob ein technischer Defekt dafür verantwortlich ist, war am Donnerstag noch unklar. (kinp)

