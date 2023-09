Hessing-Stiftung übernimmt Sanitätshaus Ganter in Stadtbergen

Unternehmensgründer Herbert Ganter übergibt sein Sanitätshaus im Stadtberger Virchowviertel altersbedingt an die Hessing-Stiftung.

Die Hessing-Stiftung übernimmt zum 1. November das Sanitätshaus- und Orthopädietechnikunternehmen Herbert Ganter. Das Unternehmen Ganter mit seinem Sanitätshaus in Stadtbergen wird sein Leistungsspektrum nicht nur beibehalten, sondern nach eigenen Angaben mit der Traditionsmarke Hessing künftig weiter ausbauen. „Wir freuen uns auf die Verschmelzung und Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die als hochwertige Orthopädietechnikunternehmen höchste Qualität und modernste Technik anbieten”, sagt Roland J. Kottke, Direktor der Hessing-Stiftung. Aus diesem Grund wird der Standort Stadtbergen künftig unter der Marke "Sanitätshaus Ganter & Hessing" geführt werden.

Alle neun Beschäftigten werden übernommen

Ronny Egger, Leiter der Sparte Hessing Maßarbeit für Orthopädie sagt: “Ich freue mich, dass wir mit einem weiteren Standort noch näher an unsere Kundinnen und Kunden heranrücken und unsere Leistungen nun auch in Stadtbergen in unmittelbarer Nähe des Universitätsklinikums anbieten können”. Und Unternehmensgründer Herbert Ganter, der altersbedingt sein Haus in kompetente Hände übergibt, meint: “Wir haben eine zukunftsfähige Lösung sowohl für unsere Kundschaft als auch für unsere Mitarbeitenden gefunden.” Sein Sohn Christoph Ganter wird auch künftig die Werkstattleitung inne haben. Die fachliche Leitung des Standortes, an dem auch wieder ausgebildet werden soll, wird Orthopädietechnik-Meister Stefan John übernehmen. Alle neun Beschäftigten werden übernommen. (AZ)

