Hundebesitzer warnen vor Giftködern in Stadtbergen – es war Krähenfutter

Über eine Warn-App wird der Fund von Giftködern in Stadtbergen gemeldet. Das Ordnungsamt rückt daraufhin sofort aus und kann Entwarnung geben.

Hundebesitzer in Stadtbergen haben sich am Donnerstag große Sorgen gemacht. Über eine App wurde in den sozialen Medien davor gewarnt, seinen Vierbeiner auf der Wiese bei der Dr.-Frank-Straße und der Panzerstraße frei laufen zu lassen. Dort würden Giftköder in Form von Wurststückchen, Fleischbällchen und weiteren Essensresten liegen. Eine Nachfrage beim Ordnungsamt der Stadt hat nun für Klarheit gesorgt.

App warnt vor Giftködern in Stadtbergen: Entwarnung

Nach Auskunft des Amtsleiters Markus Voh hat die herumliegenden Stückchen offenbar ein Rentner für die Krähen verteilt. Ähnliche Vorfälle hatte es zuletzt immer wieder gegeben. Das Ordnungsamt hatte daraufhin einige Stücke aufgesammelt und zur weiteren Untersuchung ans Landeskriminalamt (LKA) geschickt. Dort hatte die Analyse der Proben ergeben, dass es sich um ungefährliche Speisereste handelt, die kein Gift enthalten.

Voh appelliert aber dennoch an alle Vogelliebhaber, solche Form der Fütterung zu unterlassen. Zum einen seien die gewürzten Lebensmittel nicht als Futter geeignet, zum anderen wolle man nicht zusätzlich weitere Krähen anlocken. (thia)