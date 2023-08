Stadtbergen

Hunderte unfertige Stellen: Ärger über Glasfaserausbau in Stadtbergen

Plus Nach unzähligen Mängeln und chaotischer Bauplanung beim Glasfaserausbau hat Stadtbergen nun die Baufirma an die kurze Leine genommen und gibt die Baustellen vor.

Von Angela David

Der Glasfaserausbau in Stadtbergen durch die Telekom stellt Bürger und Stadtverwaltung bisher auf eine Geduldsprobe. Nach mehr als eineinhalb Jahren ist noch keines der neun Ausbaugebiete im Ortskern Stadtbergen sowie im Gewerbegebiet im Virchowviertel fertig. Im Gegenteil: Laut Stadtverwaltung sind von den bisherigen Arbeiten 380 unfertige Stellen dokumentiert, die von der Baufirma noch in Ordnung gebracht werden müssen. Bis dahin ist das Gebiet voll mit Stolperstellen und Absperrungen.

Glasfaserausbau in Stadtbergen: 380 unfertige Stellen

Helmut Bürger zeigt auf die Platten auf dem Boden im Rosenweg: "Das deckt die Löcher darunter ab und wenn man drüber fährt, macht es jedes Mal Lärm", führt er mit seinem Fahrrad vor. Dabei ist der Rosenweg eine Spielstraße, hier fahren also auch viele Kinder mit ihren Fahrzeugen entlang. Schlimmer seien für Helmut Bürger aber die Kanten im Boden, wo es mit dem Fahrrad abrupt fünf Zentimeter runter und rauf geht. Solche Stellen sieht man im Stadtberger Ortskern überall. Ebenso die langen, schwarzen Asphaltstreifen, die von den Rohrverlegungen zeugen. Etwa "Am Uneben". Hier habe die Baufirma wie überall mehrfach "auf und zu gemacht", seit Monaten ist hier nun ein provisorischer Belag verlegt, der nicht so bleiben soll. Die Anwohner sind genervt, viele haben aber resigniert: "Mei, irgendwann werden sie schon fertig werden", sagt ein Stadtberger schulterzuckend.

