Im Notfall Erste Hilfe leisten: Wie Laien jemanden reanimieren können

Bei der ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen geht es diesmal um die Reanimation.

Was jeder Mensch im Notfall selbst tun kann, das erfahren Interessierte beim Vortrag in Stadtbergen von Dr. Markus Wehler, Direktor der Zentralen Notaufnahme und der IV. Medizinischen Klinik des Uniklinikums. 80 Prozent der Deutschen haben einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, aber er muss nicht aufgefrischt werden. Nach einigen Jahren sind viele daher unsicher, ob sie die lebensrettenden Sofortmaßnahmen noch richtig im Kopf haben, und zögern daher, einem Verunglückten oder einem Opfer eines Anfalls wirklich zu helfen. Immerhin: Viele greifen zum Handy und rufen den Notarzt. Aber manchmal kann es auch darauf ankommen, die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungswagens zu nutzen. Selbst wenn man nur wenig von den Sofortmaßnahmen im Notfall behalten hat, kann Hilfe wichtig sein. Allein wenn der Betroffene merkt, dass sich jemand um ihn kümmert, oder wenn er gegebenenfalls sagen kann, welche Gesundheitsprobleme er hat, kann sich das für ihn positiv auswirken.

Die wichtigsten Handgriffe üben

Besondere Eile ist bei Herzinfarkt und Schlaganfall geboten. Je länger eine Gehirnregion nicht mit Blut versorgt ist und je länger ein Herz nicht schlägt, desto größer wird die Gefahr bleibender Schäden – im Extremfall, dass das Leben des Patienten nicht mehr gerettet werden kann. Das Eingreifen eines Ersthelfers kann also entscheidende Auswirkungen haben. Der Referent wird darauf eingehen, was man als Nicht-Mediziner tun kann. Er kann auch etwas dazu sagen, wie ein Defibrillator, ein Gerät, mit dem man ein flatterndes oder stillstehendes Herz wieder zum Schlagen bringen kann, richtig verwendet wird. Unter Anleitung von Wehler können die Besucher an diesem Abend auch andere Handgriffe und Techniken der Ersten Hilfe anwenden und damit wieder einüben. Noch besser wäre es allerdings, einen Erste-Hilfe-Kurs bei einer Rettungsorganisation von Zeit zu Zeit erneut zu absolvieren. Der Vortrag „Reanimation für Laien“ findet am Montag, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgersaal statt. Eintritt: Fünf Euro. (AZ)

