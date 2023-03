Stadtbergen

Im Stadtberger Hallenbad wird sich einiges ändern

Plus Der Arbeitskreis Hallenbad präsentiert erste Vorschläge, um das Defizit zu senken und den Betrieb weiterhin zu sichern. Nicht nur die Tarife werden neu kalkuliert.

Von Matthias Schalla

Ein Hallenbad kostendeckend oder sogar gewinnbringend zu betreiben, dürfte ähnlich unmöglich sein, wie einen günstigen Handwerker zu finden, der noch am gleichen Tag für eine Reparatur verfügbar ist. So ist es auch in Stadtbergen, wo das Bad jährlich ein Defizit in Höhe von knapp einer Million Euro einfährt. Dies zu ändern, hat sich der vor einem Jahr gegründete Arbeitskreis auf die Fahnen geschrieben. Die ersten Ergebnisse wurden nun im Verwaltungsausschuss der Stadt besprochen. Sollte der Stadtrat dem einstimmen Beschluss zustimmen, werden die Besucher sich schon bald auf neue Eintrittspreise einstellen müssen. Auch der Zugang wird komplett neu konzipiert. Dabei wird es ein Alleinstellungsmerkmal künftig nicht mehr geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

