In Stadtbergen beginnt der Glasfaser-Ausbau für schnelles Internet

Telekom startet in Stadtbergen mit dem Glasfaser-Ausbau. Schnelles Internet für 5200 Haushalte und Betriebe.

Die Planungen für das schnelle Internet in Stadtbergen sind abgeschlossen. Jetzt wird gebaut. Insgesamt profitieren von diesem Ausbau 5200 Haushalte und Gewerbetreibende. Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Videokonferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Die Telekom wird 237 Kilometer Glasfaserkabel bis ans Haus verlegen und 31 neue Netzverteiler aufstellen. Der Netzausbau soll bis zum Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.

Der Glasfaser-Ausbau startet in Deuringen und Leitershofen in 2023

Weitere 3600 Haushalte in Deuringen und Leitershofen sind ab Ende 2022 zur Vorbestellung freigegeben. Der Ausbau hierzu startet 2023. Das Interesse an einem Glasfaseranschluss können Mieter und Eigentümer bereits jetzt bekunden. Interessenten, die einen Glasfaser-Hausanschluss wünschen, sparen sich die Anschlussgebühr. Der Hausanschluss ist auch ohne Tarifbestellung kostenlos. "Ich freue mich, dass der Startschuss für die Arbeiten in Stadtbergen fiel", sagt Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz. "Das Highspeed-Internet ist ein digitaler Standortvorteil und ein Stück Lebensqualität, dazu kommt noch, dass die Immobilie der Eigentümer eine Wertsteigerung erfährt."

"Wir treiben den Ausbau schnell voran", betont Florian Goldhofer, Regionalmanager der Telekom. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen gibt es unter der kostenlosen Servicenummer 0800 22 66100, unter telekom.de/glasfaser-stadtbergen und in den Telekom Shops. (pm/inst)

Lesen Sie dazu auch