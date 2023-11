In Stadtbergen ist eine neue Kita geplant

Die Stadt Stadtbergen leitet den Neubau einer Kindertagesstätte in die Wege – zusammen mit der Johanniter-Unfall-Hilfe. Sie soll spätestens 2026 öffnen.

Einen gesicherten Kita-Platz zugesprochen zu bekommen, ist auch im Augsburger Landkreis längst zu einem wichtigen Thema geworden, dem sich heutzutage zahlreiche Eltern und Alleinerziehende gegenüberstehen. In Stadtbergen wird nun spätestens im Jahre 2026 an der Ecke Augsburger Straße/Elmer-Fryar-Ring eine neue Kindertagesstätte ihren Betreuungsbetrieb aufnehmen. So zumindest sieht es die sorgsam durchgesprochene Planung des Stadtberger Verwaltungsausschusses vor, welche jedoch noch offiziell vom gesamten Stadtrat abgesegnet werden muss. Partner ist eine Organisation, die in diesem Bereich neu ist in Stadtbergen.

Der bisher grob abgesteckte Zeitplan für dieses innovative Projekt sieht vor, dass die entsprechenden rechtlichen Verträge noch dieses Jahr abgeschlossen werden und demnach bereits 2024 mit dem Bau der Einrichtung begonnen werden kann. Die neue Institution sieht Betreuungsplätze für 36 Krippenkinder und 75 Kindergartenkinder in einem sechsgruppigen Kita-Betrieb vor, wofür nach aktuellem Verhandlungsstand bereits auch schon eine erste Kosteneinschätzung vorgenommen werden konnte: So würden sich die reinen Investitionskosten auf etwa sieben Millionen Euro belaufen, wobei knapp die Hälfte dieses Betrages durch staatliche Zuwendungen gedeckt werden soll.

Die Stadt muss das Defizit im Betrieb nicht allein decken

Die späteren Betriebskosten hingegen belaufen sich auf etwa eine Million Euro pro Jahr, die Einnahmen im Falle eines Vollbetriebs auf geschätzte 940.000 Euro. Interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass das damit entstehende Defizit von 60.000 Euro nicht die Stadt Stadtbergen allein tragen wird: Zur finanziellen Unterstützung konnte die Johanniter-Unfall-Hilfe gewonnen werden, die nach derzeitigem Verhandlungsstand etwa 20 Prozent dieses Defizits übernehmen wird. Ähnliche Vereinbarungen mit den Johannitern wurden bereits auch schon von den Gemeinden Merching, Nördlingen und Illertissen getroffen.

In Stadtbergen muss dem Beschluss des Verwaltungsausschusses noch vom Stadtrat selbst zugestimmt werden, was erfahrungsgemäß jedoch als relativ wahrscheinlich einzuschätzen ist.