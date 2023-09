Die "Stadtberger Saubermacher" sammeln jetzt gemeinsam Müll

Müll stellt ein Problem dar, das die Stadt nicht mehr alleine bewältigen kann. Weil immer mehr Menschen helfen wollten, wurde eine Aktion ins Leben gerufen.

Immer mehr engagierte Bürgerinnen und Bürger seien auf die Stadt Stadtbergen zugekommen, weil sie Müll sammeln wollten, erzählt Martin Bruckmeier von der Stadtverwaltung. Das städtische Klimaschutzmanagement habe daraufhin die Aktion der „Stadtberger Saubermacher“ ins Leben gerufen.

Mitarbeitende des Bauhofes entfernen zwar regelmäßig Abfall von Straßen und öffentlichen Plätzen, doch das reiche nicht aus. Viele helfende Hände könnten da mehr erreichen. „Müll verschmutzt nicht nur unsere Stadt, sondern stellt darüber hinaus auch ein Risiko für Tiere, Umwelt und Kinder dar“, erklärt Bruckmeier. Der städtische Bauhof unterstützt die „Stadtberger Saubermacher“. Wer mithelfen möchte, kann sich hier kostenlos Müllzangen, Müllsäcke, Eimer, Kehrschaufeln und Warnwesten, die eigens für die Aktion kreiert wurden, ausleihen.

Am Ende gibt es eine Stärkung

Der Startschuss für die „Stadtberger Saubermacher“ fällt am kommenden Samstag, 16. September. Da findet nämlich der World Cleanup Day statt, die weltweit größte Bürgerbewegung. Ihr Ziel ist es, Umweltverschmutzung zu beseitigen und Wälder, Strände oder Straßen von achtlosem Abfall zu befreien. „2022 haben sich fast 15 Millionen Menschen in weltweit über 190 Ländern daran beteiligt“, erzählt Bruckmeier. Stadtberger können dann gerne in Gruppen im ganzen Stadtgebiet von 10 bis 12 Uhr Müll sammeln. Dazu treffen sie sich am städtischen Bauhof und die jeweiligen Gebiete werden vorher besprochen. Eine Stärkung für alle Helfenden wird es nach dem Einsatz ebenfalls geben. Um besser planen zu können, werden Interessierte gebeten, sich bis Mittwoch, 13. September, bei der Stadt Stadtbergen sich telefonisch unter 0821/2438255 anzumelden.

Das soll aber nicht der letzte Einsatz der „Stadtberger Saubermacher“ bleiben. Freiwillige, die auf Stadtberger Gebiet Müll sammeln und entsorgen wollen, können ihre Aktion dauerhaft beim Bauhof anmelden und sich dort Unterstützung holen oder Material ausleihen, sagt Bruckmeier.

Lesen Sie dazu auch